ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

انطلاق العام الجامعي الجديد بجامعة القاهرة.. استقبال حافل للطلاب وتفعيل الأنشطة الطلابية| فيديو وصور

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت جامعة القاهرة اليوم السبت 28 سبتمبر، انطلاق فعاليات العام الجامعي الجديد 2024/2025، وسط أجواء احتفالية وحضور مكثف للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزامن هذا الحدث مع اليوم الأول للدراسة وسيستمر الفصل الدراسي الأول فيه لمدة 14 أسبوعًا.

حضر الفعالية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة الذي شارك في مراسم رفع العلم المصري داخل الحرم الجامعي، إيذاناً ببدء العام الجديد، وقاد تحية العلم بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما التقط صورة تذكارية مع طلاب "أسرة من أجل مصر" أمام مبنى قبة جامعة القاهرة.

وفي إطار تعزيز الأنشطة الطلابية، بدأت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، برئاسة فرج عيد، الاستعدادات لتنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية.

يهدف هذا المهرجان إلى تعريف الطلاب الجدد بخريطة الأنشطة الجامعية وكيفية الانضمام لها، ويتضمن عروضًا لمراكز دعم ذوي الإعاقة، الدعم النفسي، المركز الديموجرافي، و"أسرة من أجل مصر".

وتوافد الطلاب على الحرم الجامعي منذ الصباح الباكر، حيث حرصت إدارة الجامعة على توفير كافة التسهيلات لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة في يومها الأول.

جامعة القاهرة (1)
جامعة القاهرة (1)
جامعة القاهرة (2)
جامعة القاهرة (2)
جامعة القاهرة (3)
جامعة القاهرة (3)
جامعة القاهرة (4)
جامعة القاهرة (4)
جامعة القاهرة (5)
جامعة القاهرة (5)
جامعة القاهرة (6)
جامعة القاهرة (6)
جامعة القاهرة (7)
جامعة القاهرة (7)
جامعة القاهرة (8)
جامعة القاهرة (8)
جامعة القاهرة (9)
جامعة القاهرة (9)
جامعة القاهرة (10)
جامعة القاهرة (10)
جامعة القاهرة (11)
جامعة القاهرة (11)
جامعة القاهرة (12)
جامعة القاهرة (12)
جامعة القاهرة (13)
جامعة القاهرة (13)
جامعة القاهرة (14)
جامعة القاهرة (14)
جامعة القاهرة (15)
جامعة القاهرة (15)
جامعة القاهرة (16)
جامعة القاهرة (16)
جامعة القاهرة (17)
جامعة القاهرة (17)
جامعة القاهرة (18)
جامعة القاهرة (18)
جامعة القاهرة (19)
جامعة القاهرة (19)
جامعة القاهرة (20)
جامعة القاهرة (20)
جامعة القاهرة (21)
جامعة القاهرة (21)
جامعة القاهرة (22)
جامعة القاهرة (22)
جامعة القاهرة (23)
جامعة القاهرة (23)
جامعة القاهرة (24)
جامعة القاهرة (24)
جامعة القاهرة (25)
جامعة القاهرة (25)
جامعة القاهرة (26)
جامعة القاهرة (26)
جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق العام الدراسي الجديد الأنشطة الجامعية