انتهاء توزيع العمل بمحكمة استئناف طنطا وإضافة عضو جديد لدائرة الإرهاب

انتهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا برئاسة المستشار محمد أحمد أبو زيد رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ قليل من نظر مشروع توزيع العمل بالمحكمة للعام القضائي المقبل والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وقد وافقت الجمعية العمومية للمحكمة توزيع العمل لدوائر محكمة استئناف طنطا؛ وقد تم الموافقة على مشروع قرار التوزيع والذي استحدث دوائر الجنايات المستأنفة إعمالا للقانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤.

إضافة عضو جديد لدائرة جنايات الإرهاب



كما تم إضافة عضو جديد للدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون والمشكلة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية كلا من المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد رزق مرعي وهو المستشار وائل محمد نبيه مكرم.

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