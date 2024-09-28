ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتهاء توزيع العمل بمحكمة استئناف طنطا وإضافة عضو جديد لدائرة الإرهاب

الدائرة الأولى جنايات
الدائرة الأولى جنايات الإرهاب رئاسة المستشار سامح عبد الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا برئاسة المستشار محمد أحمد أبو زيد رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ قليل من نظر مشروع توزيع العمل بالمحكمة للعام القضائي المقبل والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وقد وافقت الجمعية العمومية للمحكمة توزيع العمل لدوائر محكمة استئناف طنطا؛ وقد تم الموافقة على مشروع قرار التوزيع والذي استحدث دوائر الجنايات المستأنفة إعمالا للقانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٤.

إضافة عضو جديد لدائرة جنايات الإرهاب 


كما تم إضافة عضو جديد للدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون والمشكلة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية كلا من المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد رزق مرعي وهو المستشار وائل محمد نبيه مكرم.

مستند

IMG-20240928-WA0003
IMG-20240928-WA0003
الجمعية العمومية جمعية العمومية دائرة الإرهاب جنايات الإرهاب مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون مركز إصلاح وتأهيل محكمة استئناف مجلس القضاء الأعلى مشروع قرار وادي النطرون مجلس القضاء