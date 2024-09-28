إسرائيل تخترق موجة برج مراقبة مطار بيروت وتحذر طائرة إيرانية

قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، لصحيفة "النهار اللبنانية"، عن تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من اختراق تردد الاتصال الخاص ببرج مراقبة مطار بيروت، حيث وجه تحذيراً لطائرة إيرانية مدنية كانت تقترب من الهبوط، مهدداً باستخدام القوة إذا لم تغير مسارها، موضحًا أن التدخل السريع حال دون هبوط الطائرة في مطار بيروت.

وصرح لوكالة رويترز بأن إسرائيل حذرت هيئة مراقبة الطيران اللبنانية من أنها ستلجأ إلى "القوة" إذا حاولت أي طائرة إيرانية الهبوط في المطار.

وأفاد موقع "فلايت رادار" بأن الطائرة التي وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا بشأنها تعود لشركة طيران "كاشم"، والتي يُزعم أنها نقلت سابقًا شحنات للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان.