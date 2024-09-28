الزراعة: "الخدمات البيطرية" تحتفل باليوم العالمي لمرض السعار مع الشركاء المعنيين

نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية) بقاعة الاحتفالات الرئيسية بالمتحف الزراعي بالدقي احتفال باليوم العالمي لمرض السعار، وذلك تزامنا مع الاحتفالية العالمية لمرض السعار وكانت الاحتفالية تحت شعار "تحطيم عوائق القضاء على السعار".

وبدأت الاحتفالية بكلمة ممثلين لجميع الجهات المشاركة وبدأ الاحتفال بكلمة الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتناول في حديثه الترحيب بالسادة الحضور وتحدث عن كل ما يتعلق بمرض السعار ووبائيته وطرق السيطرة عليه في إطار النهج العالمي للقضاء علي مرض السعار بحلول عام 2030.

وتحدث ممثل وزارة الصحة عن الدور الرائد لوزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية في السيطرة علي مرض السعار والاستجابة السريعة والفورية لبلاغات وزارة الصحة عن حالات العقر الجماعي.

والقى الدكتور لطفي علال المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة وأيضا كلمة الدكتور عمر أبو العطا ممثل منظمة الصحة والسكان بمصر وكان هناك حضور من جميع الشركاء المعنيين بأعمال السيطرة علي مرض السعار (أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية – المحليات – مديريات الشئون الصحية – جمعيات الرفق بالحيوان ومنسقي المجتمع المدني المعني بالرفق بالحيوان).

وتم تقديم عرض تقديمي من ممثلين الجهات المشاركة عن دور كل جهة في أعمال السيطرة علي المرض وذلك في إطار تفعيل تحت منظومة الصحة الواحدة.

وأكد "شاهين" أن الهيئة ومديرياتها في جميع المحافظات على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة للتحكم والسيطرة على مرض السعار للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقاية الإنسان من هذا المرض.

وانتهت الاحتفالية بتكريم ممثلين الجهات والوزارات المشاركة وأيضا ممثلين المجتمع المدني المعني بأعمال الرفق بالحيوان، وتم تكريم أطباء ممثلين عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وأيضا الأطباء البيطريين ممثلين عن مديريات الطب البيطري.