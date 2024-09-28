محافظ قنا يناقش مع رئيس مهرجان مسرح الجنوب خطة الدورة التاسعة

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمكتبة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، وذلك لمناقشة خطة إقامة الدورة التاسعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب بقرى ونجوع المحافظة، التى من المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل المقبل دورة د. عايدة علام، التى يحتفى فيها المهرجان بالمسرح الفلسطينى تحت شعار "المسرح.. مقاومة " فى حضور د. حازم عمر نائب محافظ قنا.

ومن جهته قال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، إن مهرجان مسرح الجنوب حقق نجاحًا كبيرًا، واستطاع أن يحقق تنمية حقيقية فى قرى محافظة قنا.

وأشاد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بمهرجان مسرح الجنوب قائلا، إن المهرجان أسهم فى اكتشاف عدد كبير من مواهب شباب الجنوب وقدم فعاليات مهمة فى كل أنحاء المحافظة.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، إن محافظ قنا ركز فى مناقشته لخطة المهرجان على زيادة حجم التنمية التى يقوم بها المهرجان من خلال فعالياته فى قرى ونجوع ومستشفيات محافظة قنا، مشيرا إلى أن الدورة التاسعة ستتضمن فعاليات متنوعة وجديدة يتم تقديمها لأول مرة فى صعيد مصر.