الاحتلال الإسرائيلي ينشر تفاصيل عملية اغتيال حسن نصر الله

ذكرت صفحة قوات الاحتلال الجوية الإسرائيلية على موقع إكس، تفاصيل حادثة اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.

وقالت في منشور على إكس: "هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي من المخابرات والمنظومة الدفاعية، المقر المركزي لحزب الله، الواقع تحت الأرض، تحت مبنى سكني في منطقة الدحا ببيروت.

وأضافت قوات الاحتلال الجوية، أنه تم تنفيذ الهجوم بينما كان كبار ضباط حزب الله في المقر وقاموا بتنسيق الأنشطة الإرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل.

وأوضحت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل إلحاق الأذى بكل من يروج أو يشارك في الإرهاب ضد مواطني دولة إسرائيل.