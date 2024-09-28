اعتماد "تربية كفر الشيخ" من هيئة ضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اعتماد كلية التربية الرياضية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

هذا وقد هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منسوبى كلية التربية الرياضية وفريق الجودة والجهاز الإدارى والطلاب لاعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد واستيفاء كافة المعايير القومية المؤهلة للحصول عليها، مؤكداً أن اعتماد الكلية يؤكد وصولها إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وحرصهم في الحفاظ علي اعتماد الكلية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا، كما أن الجامعة لا تألوا جهداً في توفير كل أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لسائر كليات الجامعة للحصول على الاعتماد ومنافسة مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية والدولية، وضمان جودة التعليم.

وأشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن كلية التربية الرياضية حريصة دائما على تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية تحكمها المعايير القومية والعالمية، إلى جانب حرص الكلية الدائم على رفع كفاءة جميع منتسبي وخريجي الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل محليًا وعالميًا.

ومن جانبه وجه الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية، الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام، ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة للكلية لاعتمادها بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية.