الثلاثاء.. انطلاق 7 ورش لمهارات الممثل بمهرجان آفاق

تنطلق الثلاثاء المقبل، الأول من أكتوبر المقبل، 7 ورش للتمثيل المسرحي وفنون الأداء ضمن فعاليات مهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة التي تحمل اسم النجم نور الشريف، وتستمر حتى 19 أكتوبر، بمركز آفاق.

وصرح الشاعر أحمد زيدان مدير إعلام المهرجان، أن مهرجان آفاق في دورته العاشرة يقدم سبعة ورش وماستر كلاس مجانية للتمثيل وفنون الأداء لسبعة من خبراء الأداء.

وقال الفنان علاء حسني مدرب ورشة "كيف تكون الآخر"، إن الورشة تهدف إلى إكساب المتدرب الوعي للتفرقة بين ذات الممثل وذات الشخصية الدرامية عن طريق مجموعة من التدريبات العملية التي ترتكز على مراقبة السلوك وتحرير الخيال وإيجاد الدافع المسئول عن الفعل وتنمية أدوات الممثل التعبيرية كمدخل لدراسة الشخصية الدرامية مع الاستفادة بمهارات التفكير الإبداعي.

وأضاف المخرج المسرحي د. محمد عبدالمنعم مدرب ورشة "الممثل ومهاراته الإبداعية"، إن الورشة ترتكز على إعداد الممثل وتطوير ملكاته بحرفية عالية؛ حتى يتمكن من بلوغ الصدق العاطفى عبر المعايشة والاندماج الذى يساعده على فهم الشخصية فهما دلاليا ونفسيا اعتمادا على تدريبات تنمية الخيال، وتركيز الانتباه، واستقطار الذاكرة، وإثارة الانفعالات، فضلا عن تدريبات الارتجال، وإخضاع الممثل للتربية الذهنية حتى يمتلك ذهنا مبدعا متجددا خلاقا يتمرد على النمطية والتكرار عند بناء الشخصية الدرامية.

وقال د. محمد عبدالعزيز مدرب ورشة "الصولفيج والإيقاع"، إن الورشة تقوم بتعليم المتدرب العلاقة بين الصولفيج والإيقاع فنيا وحياتيا مما سيؤدي بنا إلى الإيقاع الداخلي للإنسان.

وتابع المخرج والكاتب يوسف المنصور: سأقدم ماستر كلاس بعنوان "علاقة الممثل بالمخرج والنص"، فما يميز الممثل عن غيره هو تناوله للدور بخيال متفرد يختلف فيه عن باقي الممثلين الجيدين، فهو يخشى أحيانا إن التزم بالتعليمات الحرفية للمخرج والمؤلف أن يقع في حيز الرتابه التي لا تميزه عن غيره من الممثلين، فما هي طريقة التفكير التي تساعده على الإبداع في دراسة النص المسرحي وتحقيق رؤية المخرج دون أن يغرد بعيدا عن الإطار الذي يحتاجه المخرج فيقع في الانفلات ويقع معه المتفرج في التشتت.

وقال المخرج أشرف فاروق مدرب ورشة "الصندوق السحري"، إن الممثل (ساحر) يقدم (ألعاباً سحرية) من خلال الصندوق السحري، فلا بد أن يتدرب ويدرب أدواته (جهازالصوت/الجهاز العضلى/ الجهاز الإنفعالى) من خلال (الألعاب السحرية) ليصل لدهشة وإبهار (المتلقى).

ويقول المخرج عبد الله صابر مدرب ورشة "الفعل ورد الفعل"، إن الورشة قائمة على الفعل ورد الفعل بين الممثل والممثل الآخر بمعني لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومعاكس له ف الاتجاه، مثل الفيزياء تماما ولكن في فعل الممثل ورد فعل الممثل الآخر.

وقال الممثل والمخرج أحمد الحناوي مدرب ورشة "آليات توظيف الجيسد دراميا"، إن الورشة عبارة عن ثلاثة لقاءات للتدريب ويوجد يوم منفصل بين كل لقاء تدريبي وآخر، في اللقاء الأول سوف نتدرب على بناء جسد الشخصية، وفي اللقاء الثاني سوف نتدرب على التركيز، وفي اللقاء الثالث سوف نتدرب على اكتمال جسد المؤدي والشخصية

ويذكر أن المرحلة الأولى لمهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة ملتقي المسابقات العروض والندوات التطبيقية والورش على مسرح آفاق، تليها المرحلة الثانية "النهائيات" على مسرح الهناجر من ٢٩ أكتوبر المقبل حتى ٧ نوفمبر المقبل.

وتقام الفعاليات تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي.