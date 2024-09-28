هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد بملعب سانت جيمس بارك، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل، ويعاونه في خط الهجوم، برناردو سيلفا وجاك جريليش.

ويفقد السيتي خدمات لاعبه الإسباني رودري أمام الماكبايس، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق السماوي، كما يغيب البلجيكي كيفين دي بروين عن المباراة للإصابة أيضًا، بحسب تصريحات جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، بينما يأتي نيوكاسل في المركز السادس وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل والكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - جوشكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ريكو لويس - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.