رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات أون لاين

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر المنصات الإجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة .

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات الجامعية و الهدايا المقدمة إلى كلية طب الأسنان من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.

وأضاف القاصد، أنه تم أيضا قبول الهدايا المقدمة إلى الإدارة العامة للجامعة ، كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلي كليتي العلوم والحقوق ،موجها الشكر للمتبرعين علي حرصهم علي المساهمة في تنفيذ رسالة الجامعة في خدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

هذا وقد قامت اللجنة خلال انعقادها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة ،والمعتمد محضرها في مجلس الجامعة السابق.