ريهام عبد الغفور تعيش حالة من النشاط الفني وتشارك فى السباق الرمضانى

تعيش الفنانة ريهام عبدالغفور حالة من النشاط الفني، خلال الفترة المقبلة بالمشاركة بأكثر من عمل وعرضهم سواء فى موسم الأوف سيزون أو المشاركة فى دراما رمضان المقبل ٢٠٢٥.

موسم الأوف سيزون

تشارك الفنانة ريهام عبدالغفور فى موسم دراما الموازى "الأوف سيزون" بمسلسل "كتالوج"، وذلك بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل.

المسلسل بطولة ريهام عبدالغفور، محمد فراج، بيومي فؤاد، ايه سماحة، صدقي صخر، سماح أنور، تارا عماد، والإخراج وليد الحلفاوى.

دراما رمضان ٢٠٢٥

أعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور مشاركتها فى السباق الرمضانى المقبل ٢٠٢٥، بمسلسل مع المخرج هاني خليفة.

وكشفت الفنانة ريهام عبدالغفور خلال مداخلة إذاعية لها أنها سعيدة بالعمل مع المخرج هاني خليفة، لما يتميز به من قدرات فى تقديم أفضل صورة للمثل الذى يعمل معه.

يشارك الفنانة ريهام عبدالغفور بطولة مسلسلها الرمضانى عدد من النجوم أبرزهم الفنان إياد نصار والفنان فتحي عبد الوهاب.

آخر أعمالها الفنية

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "ليلة العيد"، بطولة الفنانة يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، يسرا اللوزي، تأليف أحمد عبدالله والإخراج سامح عبدالعزيز.