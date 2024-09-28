بيان مرتقب للمرشد الأعلى الإيراني حول التطورات في لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلاً عن وكالة فارس للأنباء، اليوم السبت، بإذاعة بيان للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قريبا بخصوص التطورات في لبنان.

في السياق ذاته، قالت مصادر لوكالة رويترز إنه تم نقل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وأضافت المصادر، أن إيران على اتصال دائم بجماعة حزب الله وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد «الخطوة التالية» بعد مقتل نصر الله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نداف شوشاني، اليوم، إن «إسرائيل في حالة تأهب قصوى لصراع أوسع نطاقا بعد القضاء على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت، لكنها تأمل أن يؤدي مقتله إلى دفع الجماعة المدعومة من إيران إلى تغيير مسارها».

وأضاف، في إفادة إعلامية بعد إعلان الجيش أنه قتل نصر الله، «نأمل أن يغير هذا تصرفات حزب الله». لكنه قال إنه لا يزال هناك طريق طويل لإضعاف قدرات حزب الله.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن «عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نجحت».