اختتام فعاليات اليوم العلمي للعلاج الطبيعي بـ"صدر المنصورة"

اختتمت مديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهلية فعاليات اليوم العلمى للعلاج الطبيعي بمستشفى صدر المنصورة تحت عنوان "تأثير تشوهات القوام والعمود الفقرى الانحناءات والجنف على وظائف الرئة".

عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة وبحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى علاوة على الدكتورأكرم عبد المعنم مدير إدارة العلاج الطبيعى والدكتور سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية والدكتور محمد السعيد مدير مستشفى صدر المنصورة بالإضافة إلى مجلس نقابة الأطباء بقيادة الدكتور على توفيق

تضمن اليوم العلمى 3 محاضرات الأولى "حول القوام السليم وتأثير تشوهات القوام على نمو ووظائف الرئة " ألقاها الدكتور أكرم عبد المنعم فى حين تناولت الثانية شرح مفصل لاختبار وظائف الرئة من الدكتورة إيمان السيد فيما استعرض الدكتور محمد عبد الوهاب بالمحاضرة الثالثة العلاج الطبيعى لتشوهات العمود الفقرى الجنف والانحناء.

وفى ختام الفعاليات قام الدكتور محمد السعيد مدير مستشفى الصدر بتقديم درع شكر وتقدير لقيادات صحة الدقهلية ومجلس نقابة الأطباء على دعمهم للمنظومة الصحية وشهادات تقدير للحضور الكريم على مشاركتهم فى اليوم العلمى.

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