محافظ بني سويف يتابع جهود لجنة التنمية البشرية في تفعيل دور "بداية"

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من الفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه "بلال حبش" نائب المحافظ ورئيس لجنة التنمية البشرية _ لمتابعة الجهود والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة علي مستوي السبع مراكز مدن والتي يتابع تنفيذها "محمد سيد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية منسق المبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ، والتي يشترك في تنفيذها الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية، منها: الصحة،الشباب والرياضة، التضامن،الأوقاف،الثقافة، السياحة، الآثار، التربيةوالتعليم، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر،الكنسية المطرانية "ببيا وتوابعها الفشن وسمسطا"،المجلس القومي للمرأة،المجلس القومي للسكان، القومي للأمومة والطفولة، التأمين الصحي ،الطب البيطري ، هيئة تعليم الكبار، إعلام بني سويف، مؤسسة مصر الخير، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جمعية الأورمان ، مؤسسة نهضة بني سويف

حيث تابع المحافظ حزمة من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة ، وتضمنت الأنشطة قيام شركة المتحدة بتوزيع الهدايا ومستلزمات المدارس بالسبع مراكز مدن ، ومديرية الشباب والرياضة (معسكر خدمة عامة، مهرجان كشفي، ندوات توعوية بمخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بجانب يوم رياضي يتضمن عروض رياضية لألعاب لكاراتيه والكونغ فو ومسابقات في رياضات فردية وجماعية) ، بجانب العيادة المتنقلة التي تنفذها مديرية الصحة ضمن انشطتها وتشمل عيادة لتنظيم الأسرة ضمن الحملة التنشيطية"من حقك تنظمي " لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية ، بجانب عيادة للعلاج الطبيعي وحملة توعوية لطلاب المدارس عن تشوهات العامود الفقري وندوة أخرى عن مبادرة الألف يوم ذهبية

بجانب قيام مديرية التضامن بتوزيع مساعدات عينية ودعم مواد غذائية وسلع تموينيةوفيزا تكافل وكرامة وشنط مدرسية ، خدمات تأهيل اجتماعي، تسليم مشروعات لأسر منتجة ، ندوات توعوية عن برنامج "مودة " وندوات توعية عن مكافحة الإدمان ، توعية لتنظيم الأسرة "2كفاية"، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لعمل أبحاث لتوفير الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية،فيما تقوم وحدة السكان بعمل تدريبات وتوعية وبعض الأنشطة والندوات ضمن مبادرات: ألف قائد سكاني ، تحدث معه، ومبادرة بناء

كما تقوم مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بعمل ندوات دينية عن الانتماء وترسيخ القيم والمبادئ في نفوس الطلاب ووش عمل لتنمية الذات فضلاً عن ورشة عمل للتدريب على الإسعافات الأولية للطلاب ، فيما تقوم شركة مياه الشرب بعمل ورش رسم وتلوين وأنشطة تفاعلية ومسرح عرائس للتوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرافق العامة ، وقامت الكنيسة المطرانية بعروض فينة ورياضية ، بينما تقوم الزراعة بعقد ندوة إرشادية وتنظيم معرض للمنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية ، في حين تشارك الثقافة بعمل صالون ثقافي وعرض عرائس قفازات وورش رسم لتطوير مهارات الطلاب والشباب واكتشاف المواهب منهم.

وتشارك مديرية التعليم بحزمة من الأنشطة تتمثل في :عمل معرض صحافة لأنشطة طلابية وأعمال فنية، معرض للموهوبين رسم وقتي ، وتنظيم مباريات في كرة القدم واليد وعروض كاراتيه وتقديم استعراض "أنا ابن مصر"، فيما يشارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنظيم فصول لعقد امتحانات للدراسين واستخراج شهادات للمتحررين من الأمية ، ويقوم المجلس القومي للمرأة ببني سويف بعمل تدريبات تثقيف مالي، وتدريب على حرفة الديكوباج ، وصالون ثقافي بالتنسيق والمشاركة مع قصر الثقافة، وقيام المجلس القومي للسكان بعمل ندوات توعوية عن الزيادة السكانية والمشاركة في الصالون الثقافي ، بينما قام التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية وفحوصات لطلاب المدارس عن الوقاية من الإصابة بأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة وفيروس سي ، في حين شارك القومي للأمومة والطفولة بعقد ندوة عن طرق وأساليب التربية الإيجايبة للأطفال

في حين يقوم مركز إعلام بني سويف بعقد لقاء توعوي عن القضية السكانية والمشاركة مع الصحة والأوقاف وقومي السكان في تدريب القادة السكانيين على جلسات المشورة، وتقوم مؤسسة نهضة بني سويف بعقد قافلة طبية تضم عدة تخصصات بالتنسيق مع الصحة للكشف وتوفير العلاج بالمجان ، بجانب توفير سيارات سلع مدعمة وتوزيع كراتين مواد غذائية ، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير سيارات سلع مدعمة ، بالتوازي مع قيام التموين بتوفير 3 سيارات محملة بسلع غذائية وأدوات ومستلزمات مدرسية، وأسطوانات غاز).

من جانبه، أثنى المحافظ على أعضاء لجنة التنمية البشرية القائمين علي المبادرة والخدمات والأنشطة التي يتم توفيرها وتنفيذها ضمن المبادرة التي تكتسب أهميتها من خلال التنوع في الخدمات والأنشطة والتكامل والتضافر بين كافة الأجهزة الرسمية والأهلية ، وتوفير الدعم والرعاية للكثير من الفئات المجتمعية، موجهاً الشكر لجميع المشاركين من الأجهزة التنفيذية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى على التعاون المثمر ضمن مشروع قومي للتنمية البشرية، يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

ويذكر أن المحافظ قرر أن المبادرة ستجوب الـ 225 قرية التابعة لـ 40 مجلس قروي على مستوى المراكز والمدن لمدة 112 يوم ليستفيد منها جميع أبناء المحافظة والتي تم تنفذها حتي الآن في:- سمسطا المدينة وقري (دشطوط ، كوم النور ) ،اهناسيا قري (منيل غيضان ،طما فيوم ،براوة ، دير براوة)، ببا قري (الملاحية البحرية ،بني ماضي ، هليه ، طرشوب)، بني سويف قري ( الدوالطة ، بني رضوان، تزمنت الشرقية ، منشأة حيدر ,باروط ، اهوة)، الواسطى قري ( كفر ابجيج ، قمن العروس ) باجمالى عدد المستفيدين/51837 حتي الآن بعد مرور 10 ايام علي انطلاقها، وذلك تحت إشراف ومتابعة فريق العمل الميداني ( نيرة نبيل ، هاجر حسين ، محمد محمود، وسام علي، منال طه، ومنسقي المبادرة بمراكز المدن).