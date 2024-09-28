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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الأركان الإسرائيلي: تصفية نصر الله ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة للجيش

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
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قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم السبت، إن "تصفية أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله ليست آخر القدرات والوسائل المتوفرة لدى إسرائيل"، مضيفًا: "الرسالة واضحة.. سنصل إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن "القضاء على علي كركي قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من القادة في الحزب"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفادت مصادر عبرية بأن هدف الغارة كان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، فيما مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب أكد أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف". 

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمين عام حزب الله حسن نصر الله حسن نصر الله