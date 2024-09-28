وكيل صحة البحيرة يزور مركز طب الأسرة بالنجاح| صور

أجري الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم السبت، زيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بالنجاح التابع للإدارة الصحية بالتحرير، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الصحية.

وتهدف الزيارة، التي جاءت بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى متابعة سير العمل ومدى الانضباط الإداري، والتأكد من وجود فرق العمل بمبادرة "100 يوم صحة" في أماكن تواجدها، بالإضافة إلى الاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم وجودة الخدمة الطبية المقدمة.

خلال الزيارة، تفقد عبدالجواد أقسام الوحدة المختلفة والعيادات، مشددًا على ضرورة ارتداء جميع أفراد الفريق الطبي الزى المخصص والالتزام التام بالتواجد في أماكن العمل.

وأكد على أهمية الانضباط الإداري، حيث أن الوحدة تُعتبر من وحدات التطوير ضمن المبادرة الرئاسية التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وقام بمتابعة العمل في عيادة تنظيم الأسرة، مشددًا على ضرورة التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مثل اللولب، وحث العاملين على رفع مؤشرات الأداء.

كما أكد على أهمية تكثيف التوعية للسيدات بشأن هذه الوسائل، مع ضرورة إعداد تقرير يومي وسجل خاص بالزيارات لتوثيق كافة المعلومات.

في ختام جولته، دعا عبدالجواد الجميع إلى حسن الأداء في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع الالتزام بكافة معايير الجودة ومكافحة العدوى.