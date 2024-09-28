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السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود أسعار العملات المشفرة.. و"بيتكوين" يقترب من مستوى الـ66 ألف دولار

بيتكوين
بيتكوين
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ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 1.14%، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لتصل إلى 2.32 تريليون دولار، وفقًا لبيانات منصة "كوين ديسك".
وسجلت عملة "بيتكوين" 65،986.46 دولار خلال التداولات الإلكترونية اليوم السبت، بعد أن تجاوزت حاجز الـ 66 ألف دولار أمس.
كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.78%؛ لتسجل 2،690.99 دولار.. فيما صعدت عملة "ريبل" بنسبة 1.87%؛ لتصل إلى 60.20 سنت.
وتأتي هذه الارتفاعات وسط سوق هادئة نسبيًا، حيث يترقب المتداولون بحذر أي إشارات تدل على إمكانية تحفيز الأسعار.

بيتكوين العملات المشفرة كوين ديسك