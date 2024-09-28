وزارة الأشغال اللبنانية: جيش الاحتلال يحذر من هبوط طائرة إيرانية مدنية

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طائرة إيرانية مدنية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، بعد اختراق موجة المراقبة اللاسلكية للمطار.

وأفاد رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن وزارة الأشغال والنقل اللبنانية، نقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دخل على موجة برج مراقبة مطار بيروت، وحذر من هبوط طائرة إيرانية مدنية كانت متجه إلى المطار.

وأكد "المطعني" نقلًا عن وزارة الأشغال والنقل اللبنانية، أن جيش الاحتلال حذر الطائرة الإيرانية من الهبوط، وأنه في حال هبوطها سيلجأ إلى استعمال القوة.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن وزير الأشغال اللبناني علي حمية، أوعز إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالطلب من الطائرة الإيرانية التي كانت متجهة إلى المطار عدم الهبوط وعدم دخول الأجواء اللبنانية.