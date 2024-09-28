نتنياهو أعطى الضوء الأخضر باغتيال حسن نصر الله قبل كلمته بالأمم المتحدة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه كان هناك تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول فشل أو نجاح عملية الاغتيال التي نُفذت في الضاحية الجنوبية في لبنان، إذ إن العملية ارتكزت على عديد من الغارات الثقيلة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأضافت «أبو شمسية» خلال تغطيتها للقاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا اغتياله لحسن نصرالله في بيان مفصل بأنه كان هناك موافقة على عملية الاغتيال من المستوى السياسي المتمثل في رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلًا عن أن الموافقة تمت من يوم الأربعاء الماضي قبل ذهابه لأمم المتحدة لإلقاء كلمته.

وأشارت إلى أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر باغتيال حسن نصر الله، لافتةً إلى أن يوم الخميس الماضي كان هناك اجتماعًا هاتفيًا لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي وبين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وبين نتنياهو للتأكد من أن الظروف موافية لتنفيذ عملية الاغتيال.

ولفتت إلى أن نتنياهو خلال كلمته بالأمم المتحدة أشار إلى أن إسرائيل قادرة على الوصول إلى حزب الله إذا قاموا بضرب الأراضي الإسرائيلية، فضلًا عن أنه يتضح أن نتنياهو حاول من خلال كلمته إصدار تهديد مسبق لإيران من أي رد فعل على عملية الاغتيال.