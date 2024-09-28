ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف الاسم الرمزي لعملية اغتيال حسن نصر الله

حسن نصر الله
حسن نصر الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الاسم الرمزي لعملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هو "ترتيب جديد".

ونشر جيش الاحتلال صورًا من مركز القيادة تحت الأرض التابع لسلاح الجو الإسرائيلي أثناء الغارات الجوية على بيروت أمس، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق يوم السبت، اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة "إكس":  "قضى جيش الاحتلال أمس على حسن نصر الله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه، كما قضى جيش الاحتلال على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله".

جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسن نصر الله سلاح الجو الإسرائيل حسن نصر الله