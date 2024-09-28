جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف الاسم الرمزي لعملية اغتيال حسن نصر الله

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الاسم الرمزي لعملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هو "ترتيب جديد".

ونشر جيش الاحتلال صورًا من مركز القيادة تحت الأرض التابع لسلاح الجو الإسرائيلي أثناء الغارات الجوية على بيروت أمس، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق يوم السبت، اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة "إكس": "قضى جيش الاحتلال أمس على حسن نصر الله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه، كما قضى جيش الاحتلال على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله".