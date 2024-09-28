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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية توجه ضربات صاروخية لمستودعات ذخيرة أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قواتها العسكرية نفذت ضربات صاروخية من خلال استخدام نظام "إسكندر" الصاروخي، مما أدى إلى تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة "سبوتنك": "نفذت القوات الصاروخية التابعة للجيش الروسي ضربات صاروخية باستخدام نظام "إسكندر" الصاروخي استهدفت خلاله مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كانت مخزنة في مصنع يوجماش الواقع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضافت الوزارة أنه نتيجة للهجوم، تم تدمير ثلاثة مستودعات تحتوي على ذخيرة للطائرات والمسيرات المختلفة.

الدفاع الروسية مستودعات ذخيرة دنيبروبيتروفسك