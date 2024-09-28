Open AI تخطط لتحديد سعر لخدمات Chat GPT بـ 22 دولارًا شهريًا

قامت Open AI بإعلام المستثمرين بأنها تهدف لتحصيل 22 دولارًا شهريًا لاستخدام Chat GPT وذلك في نهاية العام، وتسعى الشركة لزيادة السعرالشهري بطفرة كبيرة على مدارالسنوات الخمس القادمة ليصل إلى 44 دولارًا.

وتؤكد الوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز أن شركة Open AI بلغت إيراداتها 300 مليون دولار في أغسطس الماضي، وتتوقع أن تحقق مبيعات بقيمة 3.7 مليار دولارقرب نهاية العام، بجانب المصاريف المختلفة مثل الرواتب والإيجار والتكاليف التشغيلية ستتسبب في خسارة الشركة 5 مليارات دولار هذا العام.

ويتردد أن Open AI تقوم بتوزيع الوثائق التي أبلغت عنها صحيفة نيويورك تايمز كجزء من حملة للعثورعلى مستثمرين جدد لمنع أو تقليل العجز المالي.

كما قامت شركة Open AI بجمع الأموال بتقييم قدره 150 مليار دولار، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات جديدة تصل إلى 7 مليارات دولار، وتهدف Open AI في إطار التحول من شركة غير ربحية، يسمح نموذج الأعمال بإزالة أي حدود قصوى لعوائد المستثمرين بحيث يكون لديهم مجال أكبر للتفاوض مع مستثمرين جدد بأسعار أعلى.