اغتيال حسن نصر الله.. هل يتغير مسار الحرب بعد مقتل قائد حزب الله؟

تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، قائلة إن الضربة الجوية التي استهدفت زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت في 27 سبتمبر كانت بمثابة نقطة تحول كبرى في أكثر من أحد عشر شهراً من الحرب.

وقالت الصحيفة إن تلك الضربة قادرة على إرباك خطط إيران وإضعاف حزب الله.

وفيما يلي خمس طرق قد تؤثر بها الضربة على الحرب والمنطقة

استهداف حليف إيران الأكثر خبرة

كان حسن نصر الله الحليف الأكثر خبرة لإيران في المنطقة. وكان زعيم حزب الله عنصراً أساسياً في خطط إيران في المنطقة لعقود من الزمان.

وفي السنوات العديدة الماضية، أصبح أكثر قوة. وسعت إيران إلى خلق حرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.

وساعد نصر الله في قيادة تلك الحرب. لقد أصبح نصر الله الزعيم الأعلى للعديد من وكلاء إيران.

وكان يستضيف في كثير من الأحيان مسؤولين إيرانيين، وكان يدعو أيضاً ممثلين من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني إلى لبنان لتنسيق هجماتهم على إسرائيل.

كما سعى إلى حشد الحوثيين في اليمن لتهديد إسرائيل، ونسق مع الميليشيات العراقية.

ولقد عمل زعيم حزب الله مع قادة رئيسيين آخرين مدعومين من إيران في المنطقة، وفي السنوات الأخيرة، شهدت إيران مقتل العديد منهم، ومن بينهم قاسم سليماني من الحرس الثوري الإيراني وزعيم الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس، ومع خروج هؤلاء القادة المهمين من على الطاولة، كان نصر الله يملأ العديد من المناصب بشكل متزايد، والآن يبدو أن هذه المناصب فارغة.

حزب الله في حالة من الفوضى

إن حزب الله يعيش حالة من الفوضى. فقد تكبدت الجماعة خسائر عديدة في صفوف قياداتها العليا في الأيام الأخيرة.

ففي العشرين من سبتمبر ، قُتل قادة قوة الرضوان التابعة لها. ويمثل هذا خسارة ستة عشر من القادة الأساسيين في الجماعة الإرهابية.

وفي الأيام التالية، خسرت الجماعة أيضًا رئيس وحدة الطائرات بدون طيار. إن خسارة حسن نصر الله تقطع رأس المنظمة بأكملها، ومن غير الواضح ما إذا كان حزب الله قد أعد العدة لهذا السيناريو.

لا يزال حزب الله يمتلك كمية هائلة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الموجهة بدقة، ومع ذلك، سيكون في حالة من الفوضى والاضطراب دون وجود سلسلة قيادة أو قيادة واضحة.

ولقد كافحت المجموعة للرد على هجمات إسرائيل منذ انفجار أجهزة النداء في 17 سبتمبر، كما شهدت نفسها تعاني من ضربة غير مسبوقة تلو الأخرى. وهذا يبقي المجموعة الإرهابية خارج التوازن.

إن استعداد إسرائيل لكشف خدعة حزب الله والمضي قدماً في شن الغارات الجوية على بيروت يوضح مدى جدية إسرائيل في تحقيق أهدافها في الشمال.

فقد وافقت الحكومة الإسرائيلية في منتصف سبتمبر على إضافة هدف إعادة السكان إلى المجتمعات الشمالية إلى أهداف الحرب.

وبعد ذلك شرعت إسرائيل على الفور في تقطيع حزب الله إلى أشلاء. ولم يكن حزب الله يتوقع هذا. فقد اعتقد أن إسرائيل ستستمر في موقفها الدفاعي.

ومن المرجح أن حزب الله كان يعتقد أيضاً أن التقارير في إسرائيل تشير إلى أن وزير الدفاع يوآف جالانت، المعروف بكونه من الصقور في التعامل مع حزب الله، سوف يُزاح، ولكن غالانت بدلاً من ذلك قاد الضربات التي يتعرض لها حزب الله الآن.

ولقد أصبح حزب الله راضياً عن نفسه واعتاد على توجيه الضربات إلى إسرائيل، والآن يرى مدى جدية إسرائيل. ولكن حزب الله لا يستطيع النزول عن الشجرة. فقد زعم أنه سيستمر في دعم حماس.

ولا يستطيع أن يوقف هذا الدعم دون أن يشعر بالخجل. وفي الوقت نفسه، لا يتمتع الحزب بقيادة قوية قادرة على اتخاذ قرارات جريئة.

وكان حزب الله يعتقد أنه القوة الدافعة وراء هذه الحرب. فقد كان يهاجم إسرائيل منذ أحد عشر شهراً، وكان يعتقد أن إسرائيل سوف تتعرض للضغوط لإجبارها على وقف إطلاق النار، وأن إسرائيل سوف تتوقف عن القتال في الشمال.

وكان حزب الله يتوقع أن يحتفظ بترسانته سليمة إلى حد كبير، ولكنه لم يكن يتوقع أن تجبر إسرائيل حزب الله على اتخاذ موقف دفاعي، ولم تكن المجموعة مستعدة لاتخاذ موقف دفاعي، وكانت غير مستعدة لمثل هذا النوع من الحرب.

لقد كان حزب الله يتوقع دوماً أنه في أي حرب مع إسرائيل سوف يختار توقيت ومكان الحرب، ومن المتوقع أيضاً أن تكون له المبادرة الأولية، أما الآن فقد دمرت خططه، وخسر العديد من القادة الأساسيين إلى الحد الذي سوف يستغرق معه بعض الوقت قبل أن ينهض من جديد ويرتب أموره.

طوق النجاة

لقد كانت حماس تتوقع النجاة من هذه الحرب والاستمرار في السيطرة على غزة، فقد رأت كيف كانت إسرائيل تخوض حرباً حذرة في غزة، وتوقعت أن يتم فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل في نهاية المطاف.

وكانت حماس سعيدة برؤية حزب الله يضغط على إسرائيل من الشمال. وعلى مدى أحد عشر شهراً، اعتادت حماس على وجود حزب الله كحليف قوي قادر على تهديد إسرائيل بمائة وخمسين ألف صاروخ.

والآن ترى حماس أن حزب الله غير قادر على مواجهة ضربات إسرائيل، كما يظهر هذا أن التهديد الصاروخي الذي يشكله حزب الله ربما تضاءل، فنادراً ما كان حزب الله قادراً على إطلاق أكثر من بضع مئات من الصواريخ يومياً، وهو أقل كثيراً من عدة آلاف من الصواريخ التي كانت التقديرات تتوقع أن يطلقها حزب الله. ويتعين على حماس الآن أن تتساءل عما إذا كانت ستعاني قريباً من ضربات مماثلة لحزب الله.

فقد تم القضاء على قياداتها، مثل محمد ضيف ومروان عيسى. وكانت حماس تفترض أنها تستطيع التشبث بالسلطة بمجرد الاستمرار في الوجود، والآن ترى حماس عزيمة إسرائيل، وترى حليفها الحيوي في لبنان يضعف.

ويتعين على حماس الآن أن تتساءل عما إذا كان قرارها بمهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر قد تحول إلى كارثة بالنسبة لها ولمجموعة وكلاء إيران في المنطقة، فبدلاً من التهديد اللامتناهي لإسرائيل، رأت حماس وحزب الله الآن إسرائيل تتولى زمام المبادرة.