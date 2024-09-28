بيرو: الدولة تنشر قوات الجيش في ليما لمواجهة الإضراب في وسائل النقل العام

أعلنت حكومة بيرو حالة الطوارئ في 14 منطقة بمقاطعتي ليما وكالاو ولمدة شهرين، وذلك ردا على إضراب 63 شركة للنقل العام ونحو 5000 مركبة، نفذ اعتبارا من الخميس الماضي، تنديدا بعمليات الابتزاز والتهديد التي يتعرض لها السائقون، غير أنهم عادوا أخيرا إلى الخدمة يوم أمس الجمعة، بعد أن تعهدت الحكومة بإشراك الشرطة الوطنية والجيش في الأحياء المعنية.

وأورد راديو فرنسا الدولي، اليوم السبت - أن الحكومة تعهدت بإجراء تصويت على مشروع قانون يصنف الابتزاز واللجوء إلى القتلة المأجورين والاختطاف على أنه "إرهاب حضري". على أن يتم إنشاء وحدة شرطة خاصة للتعامل مع مثل هذه القضايا، وذلك بعد شهر من التوترات تعرض خلالها سائقو الحافلات إلى 17 هجوما ما أسفر عن مقتل ثلاثة من سائقي الحافلات، قتل أحدهم أثناء قيادة سيارته، وعلى متنها ركاب، لرفضهم دفع 1.50 يورو يوميا لإحدي العصابات.

وأكد ممثلو نقابات النقل أنهم في انتظار رؤية نتائج ملموسة.

وفي هذا الصدد.. قال مارتين أوجيد مدير عام المجلس الوطني للنقل في تصريح صحفي: من المفترض أن تنخفض ​معدلات هذه الجرائم بشكل ملحوظ بعد مرور 60 يوما من الآن.. وإلا فسوف نقوم بوقف حركة النقل تماما في ليما وكالاو.

كما تأثر الآلاف من التجار والشركات بالابتزاز في ليما، فقد أقرت نحو عشرين نقابة في بيان صحفي مشترك بأن "الجريمة المنظمة في طريقها لكسب المعركة وتدمير بلدنا".