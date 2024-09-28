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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. "مصر مسرحًا للأحداث فى روايات لوفينو" صالون ثقافي بالأوبرا

ندوة مصر مسرحا للاحداث
ندوة مصر مسرحا للاحداث
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تنظم وزارة الثقافة المصرية، في إطار اهتمامها بتقديم أرقى الفنون من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وضمن نشاطها الثقافي والفكري، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الآن للتنمية والثقافة، صالونًا ثقافيًا بعنوان "مصر مسرحًا للأحداث في روايات لوفينو"  فى السابعة مساء الأحد ٢٩ سبتمبر على المسرح الصغير. 

ويستضيف الصالون الكاتب الإيطالي ألفريدو لوفينو، أستاذ علم المصريات بجامعة تورينو ونائب رئيس دار الحكمة بإيطاليا، بمشاركة الدكتور وسيم السيسي، الباحث في تاريخ مصر القديمة، بحضور المترجم إسلام فوزي.

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