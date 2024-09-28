حزب الله اللبناني يقصف مستوطنة ساعر الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبنانى اليوم السبت أنه قصف مستوطنة ساعر الإسرائيلية بدفعة صاروخية.

كما قصف حزب الله ، مستعمرة "كابري" وقاعدة ومطار "رامات ديفيد" ‏بدفعة من صواريخ "فادي 1" و"فادي 3‏".

وذكر حزب الله - في بيانين منفصلين، أوردتهما الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، أنه قصف اليوم مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1، مضيفا أنه "قصف اليوم قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏".

من جهة أخرى، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه الجوي على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث شن سلسلة غارات عنيفة على المناطق المحيطة بمدينة صور، فيما نفذ طيران الاحتلال غارة على بحمدون - قضاء عاليه، دون وقوع إصابات.

واستهدفت غارات الاحتلال محيط المبرات في كفرجوز، وبلدات الكفور وحبوش، وزوطر الشرقية، وكفرتبنيت، ودير الزهراني، وأطراف بلدة الزرارية ومجدل سلم في اتجاه وادي السلوقي، وبلدة تبنين ومجرى الليطاني في النبطية، وفي بعلبك استهدف الاحتلال منزلا في حي آل الجمال، عند مدخل بعلبك الجنوبي، فضلا عن بلدة طاريا ومحيطها.