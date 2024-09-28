ضبط 694 عبوة مبيدات محظور تداولها بمنوف خلال حملة تفتيشية مكبرة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على أهمية الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة والحد من انتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب بالسلع.

وأوضح المهندس ناصر أبو طالب، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، عن القيام بشن حملة تفتيشية مكبرة على محال بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بالتنسيق التام مع شرطة مسطحات منوف، أسفرت عن ضبط 694 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع من المبيدات المحظور تداولها والغير مسجلة لدى وزارة الزراعة، وتم تحرير محضر مخالفات بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.