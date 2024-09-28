نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة

قالت مصادر لرويترز، "إن المرشد الإيراني علي خامنئي نقل إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة".

وأفادت مصادر بأن "إيران تجري اتصالات مستمرة مع حزب الله وحلفائه الإقليميين الآخرين لتحديد الخطوة القادمة عقب مقتل نصر الله".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي، اليوم السبت، عن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إلى جانب القيادي في الحزب، علي كركي.

وقبل صدور البيان بدقائق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن أجهزة الأمن في إسرائيل لديها دليل يؤكد مقتل نصر الله في عملية اغتيال نفذت ليلة الجمعة.