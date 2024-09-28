إحالة شخصين للجنايات في خطف فتاة وطلب فدية بالمطرية

قررت جهات التحقيق، إحالة شخصين للجنايات في خطف فتاة، وطلب فدية من أسرتها في منطقة المطرية.

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مواطن مقيم بدائرة القسم بتعرض ابنته للاختطاف من قِبل بعض عاطلين لوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين واعترفا لوجود خلافات مالية بين شقيق المتهم الأول فقررا لتسوية الخلافات خطف الفتاة والاستيلاء على هاتفها والاتصال على أسرتها بطلب مبلغ مالي.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.