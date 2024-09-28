واصلت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها الميدانية، صباح اليوم السبت، للمرور على عدد من المناطق السكنية وتوزبع إنذارات تنبيه بسرعة سداد متأخرات ايجارات الوحدات السكنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمر الموافي، رئيس الحي.

الدفع أو الحجز.. توزيع إنذارات بسرعة سداد متأخرات الإيجارات في بورسعيد

أوضحت رئيس الحي أنه توزع هذه الإنذارات لحث المواطنين على سرعة سداد هذه المتأخرات، حيث خصصت فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعه داخل نطاق الحي لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية والمحلات، تيسيرا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية فى حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين.

وأكدت أن السيارة تعمل يوميا بين كافة مناطق الحى للتحصيل الإيجارات من المواطنين، ولتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية للتأخر في سداد المستحقات، لافتة أن فريق تابع لإدارة الحجز الإداري بالحى يمر على الوحدات السكنية بالمنطقة لإعلامهم بقيمة المتآخرات المطلوب سدادها للوحدة، وتوزيع إنذارات تنبيه بالحجز الإداري فى حال تراكم هذه المديونيات المستحقة.