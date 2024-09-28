استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" بسوهاج

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، استمرار المديريات والقطاعات المختلفة بالمحافظة جهودها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت فعالياتها 17 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية.

وقد نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع مديرية العمل، ندوة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل، كما نظمت الشركة عدد 8 فعاليات أخرى، بقرية مزاتة شرق بمركز دار السلام، وحاجر مشطا بمركز طهطا، شملت الفعاليات " ورشة سباكة أولية للسيدات، وندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " للسيدات، وحملة لطرق الأبواب، وحملة توعية بمخاطر رش الشوارع بخراطيم المياه".

فيما قامت مديرية العمل بتنظيم عدد 14 فعالية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية "، تضمن برامج تدريبية على " المخبوزات، الخياطة، الكهرباء، مشغولات، صيانة المحمول، المساحة، السباكة، التبريد والتكييف، تعريف السلامة والصحة المهنية، وأهدافها، والسجلات التي يتم التفتيش عليها، وأنواع مخاطر بيئة العمل، والحريق، وتحليل تقييم المخاطر"، استفاد منها 234 من شباب وأبناء سوهاج.

ونظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع مديرية العمل، 2 من الفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، مبادرة " إدرب إتأهل "، وذلك بحي غرب سوهاج، وحي الكوثر، بحضور 223 مواطن، تناولت الندوة التعريف بمبادرة "بداية" وأهدافها وجمهورها المستهدف والجهات الشريكة ومراحل المبادرة، كما تناولت الندوة فرص التدريب المتاحة بمراكز التدريب المهني المنتشرة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى عربات متنقلة توفر الخدمة التدريب، وتوفير كثير من فرص العمل بالتعاون مع الجهات الشريكة كـ "مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، وكيفية تحويل مشروعك الى واقع عملي من خلال بناء قدرات الانسان، وتأثير ذلك فى تغيير سلوكه واتجاهاته بشكل إيجابي وفعال، وله مردود.

كما نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج خلال اليوم التاسع من المبادرة 1017 فعالية بجميع مراكز المحافظة، شملت 5 ندوات حول " البناء الثقافي للأئمة والواعظات، والتربية الإيجابية، والصحة الانجابية، والقضية السكانية، وندوة توعوية بالطب البيطري عن " سعار الكلاب "، استفاد منها 21130 مواطن، كما نظمت مديرية الشباب والرياضة 7 فعاليات بـ " مديرية الشباب والرياضة، ومراكز شباب " الري، الديابات، الحواويش، السوالم"، شملت " التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات، تدريب تكنولوجي عن الحوسبة السحابية، وشعبة الإنشاد، وشعبة الرياضي هوايات "قدم، وتنس طاولة "، وشعبة كورال، استفاد منها 205 من شباب وأبناء المحافظة .

وقد نظمت مديرية الصحة بسوهاج عددا من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "؛ وذلك في مجال " الكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، قلبك أمانة، خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، خدمات الطب الوقائي والتطعيمات، الخدمات العلاجية والقوافل العلاجية، خدمات مكافحة الأمراض المتوطنة"، وقد استفاد منها 4 ألف 569 مواطن .

ونظمت مديرية الزارعة 4 فعاليات بقرى " الديابات و جزيرة محروس بأخميم، وشندويل البلد بالمراغة "، تضمنت " ندوة إرشادية عن محصول فول الصويا، وندوة إرشادية عن مكافحة القوارض، ويوم حصاد"، استفاد منها 82 مزارع .

وقامت مديرية الطب البيطري بـ 89 فعالية منها" قوافل بيطرية علاجية، ومسح تناسلي، واشراف على اللحوم الموردة إلى مدرسة الأمل للصم والبكم، ومدرسة التربية الفكرية للمكفوفين، ومدرسة النور والأمل للصم والبكم"، وحملة تفتيش على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك"، استهدفت قرى ومراكز المحافظة.