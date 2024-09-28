ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن سنتين لمتهمة في سرقة شقة سكينة بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بالسجن سنتين لخادمة في سرقة أموال من شقة سكنية في الساحل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من تاجر يفيد سرقة مبلغ مالي من مسكنه ولم يشتبه في أحد.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمة لسرقتها مبلغ مالى من داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الساحل، حال قيامها بتنظيف الشقة.

وتم بإرشادها ضبط جزء من المبلغ المالى المسروق – 3 هواتف محمول - سماعة "إير بودز"، بمحل سكنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إجراء التحريات أجهزة الأمن السجن سنتين القبض علي المتهمة بمديرية أمن القاهرة دائرة قسم شرطة الساحل سرقة شقة سرقة مبلغ مالى قضت محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الساحل