استمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطرق وضبط الأسواق بمركز أبو تيح

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، باستمرار حملات إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق والعمل على ضبط الأسعار في الأسواق بمركز أبو تيح ضمن حملات اللجنة المشكلة للمرور الدوري على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الإشغالات عن الطريق وتحقيق السيولة المرورية، لافتاً إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق والمخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع الأسيوطي وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات المرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

كما نوه محافظ أسيوط، إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيح بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز وبمشاركة طلعت بدوي وأشرف طنطاوي نائبي رئيس المركز ومسؤولي جهاز حماية المستهلك ومؤمن جابر مدير قسم الإشغالات ومسؤولي قسم الإشغالات والتراخيص والمرافق بالوحدة المحلية للمركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بشن حملة إشغالات مكبرة لرفع التعديات على حرم الطريق فضلاً عن المرور على الأسواق لضبط الأسعار، مشيراً إلى استمرار الحملات يومياً لإعادة الانضباط بالشارع في مركز أبو تيج وتيسير حركة المرور للمواطنين ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.