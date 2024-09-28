محافظ الجيزة يكلف رئيس مركز أطفيح بحسن التعامل مع المواطنين

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مطولة بمركز ومدينة أطفيح للوقوف علي حالة الطرق والشوارع ومستوي النظافة والإشغالات والتعرف علي شكاوي المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز أطفيح برفع كفاءة وتمهيد وتجريد الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركة سير المواطنين وذلك بشكل دوري لحين الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الجارية وادراج عدداً من الشوارع الحيوية بخطط الرصف والتطوير للتسهيل علي المواطنين .

كما كلف النجار رئيس المركز بمتابعه خطط الرصف الجارية بالشوارع التي تم ادراجها للتطوير، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني ومتابعه انتظام تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه.

وشدد النجار علي متابعه جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة وعدم السماح بوجود اي تجمعات للقمامة ومواجهة اي مخالفات للبناء او تعديات علي الأراضي الزراعية.

وجاءت تكليفات المحافظ خلال تفقده سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكلا من مجمع الخدمات الحكومية بقرية منيل السلطان ومركز ومدينة أطفيح للوقوف علي جودة الخدمات المقدمة المواطنين ومتابعة انتظام أستقبال طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

وكلف محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة العمل علي تبسيط الإجراءات وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واستمع محافظ الجيزة لمطالب عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي وللتأكد عن مدى رضاءهم عن مستوي الخدمات المقدمة لهم.

ولفت إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات والمعاملات اليومية والهامة للمواطنين انطلاقا من رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وأشاد محافظ الجيزة بالمركز التكنولوجي المتكامل لمنيل سلطان لما يقدمه من خدمات للمواطنين علي مدار اليوم وتوفير موظفين ممثلين لعدد من المديريات الخدمية كالتموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البريدية.

ورافق المحافظ خلال جولته السادة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ و و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و محمد نور السكرتير العام المساعدواللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق و عز آمين رئيس مركز ومدينة أطفيح و عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب.