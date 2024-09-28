بالفيديو.. مراسل القاهرة الإخبارية: اللبنانيون لم يذوقوا النوم الساعات الماضية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من مرجعيون: إننا شهدنا ليلة لم ينام فيها أي من سكان لبنان خلال الساعات الماضية، حيث إن الاعتداءات لم تقتصر فقط على الضاحية الجنوبية، بينما طالت مناطق متفرقة في الدولة اللبنانية طوال ساعات الليل، بما فيها القطاع الأوسط والقطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة بعلبك تعرضت إلى سلسلة غارات غير مسبوقة، كما نفذ جيش الاحتلال أحزمة نارية بشكل متزامن في مناطق متفرقة على الأراضي اللبنانية على مدار الساعات الماضية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من مرجعيون إلى أن الفرق الإغاثية حتى الآن غير قادرة على الوصول للأماكن المستهدفة، وربما عمليات البحث عن شهداء أو مصابين ورفع الأنقاض قد تستغرق وقتًا طويلًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لكثافة الغارات.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من مرجعيون، بأن جيش الاحتلال استهدف منطقة جبلية بمنطقة حمدون، وهي بعيدة كل البُعد عن نطاق العمليات، وكانت مؤهلة لاستقبال النازحين خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن استهداف الضاحية هو الأعنف في تاريخ المواجهات.