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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسيوط: مواصلة صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بمركز البداري

صيانة الكشافات بأسيوط
صيانة الكشافات بأسيوط
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أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على مواصلة العمل في صيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز قامت بحملة صيانة لكشافات الإنارة بعدد من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية من بينها استكمال إنارة الكوبري العلوي والمدخل البحري والطريق السريع بحري البلد على أن يتم استكمال باقي الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع العامة لتحسين خدمة الإنارة العامة، وذلك تجنباً لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين على أن يتم اناره باقي الطرق والشوارع بنطاق المركز وفقاً للخطة الموضوعة.

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