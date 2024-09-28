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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. إزالة الإشغالات بمحيط مقابر بورسعيد

إزالة الاشغالات بمحيط
إزالة الاشغالات بمحيط مقابر بورسعيد
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شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم السبت، لإعادة الانضباط للشوارع المحيطة بمنطقة المقابر، وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التى تعوق حركة المواطنين وحركة المرور والتزام الجميع بالمساحات المصرح بها.

بالصور.. إزالة الإشغالات بمحيط مقابر بورسعيد 

 

وأسفرت الحملة عن فتح الشوارع التي تعوق حركة المرور بشارع دمشق منطقة البنك الأصفر، وإزالة لبعض الإشغالات و مصادرة عدد آخر منها والتي كانت تعوق الطريق.

ومن جانبه، أهاب حي الزهور بالمواطنين وأصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المصرحة لهم وعدم وضع الإشغالات.

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