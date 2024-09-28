شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم السبت، لإعادة الانضباط للشوارع المحيطة بمنطقة المقابر، وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التى تعوق حركة المواطنين وحركة المرور والتزام الجميع بالمساحات المصرح بها.

بالصور.. إزالة الإشغالات بمحيط مقابر بورسعيد

وأسفرت الحملة عن فتح الشوارع التي تعوق حركة المرور بشارع دمشق منطقة البنك الأصفر، وإزالة لبعض الإشغالات و مصادرة عدد آخر منها والتي كانت تعوق الطريق.

ومن جانبه، أهاب حي الزهور بالمواطنين وأصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المصرحة لهم وعدم وضع الإشغالات.

FB_IMG_1727514522634

FB_IMG_1727514520718

FB_IMG_1727514516201

FB_IMG_1727514518265