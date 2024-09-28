Threads يسمح بوضع علامة على موقعك فى المنشورات

وضعت ميتا علامة على موقعك في منشورات Threads، إذا وجدت هذه الميزة، فسترى دبوسا في محتوي المنشورات بإمكانك الضغط عليه حتى يسهل تحديد موقعك.

تتيح لك هذه الميزة تسهيلا للمستخدمين لتقريب موقعك من خلال مشاركة أشياء مثل اسم المدينة أو الحي أو المطعم.

وإذا وجدت منشور Threads يحدد موقعا، بإمكانك الضغط فوق هذا الموقع لرؤية منشورات أخرى من نفس المكان.

وإذا كنت قد وضعت علامة على موقعك في منشور على Instagram، فيجب أن يكون أسلوب Threads مألوفا إلى حد كبير.

ويبدو أن ميزة تحديد الموقع الجغرافي في Threads متاحة فقط على تطبيق الهاتف المحمول في الوقت الحالي، فهي متوفرة على نظام التشغيل iOS، ولكنني لا أراها على الويب، و نأمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل ظهورها في متصفحات سطح المكتب.