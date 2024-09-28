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السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

Threads يسمح بوضع علامة على موقعك فى المنشورات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وضعت ميتا علامة على موقعك في منشورات Threads، إذا وجدت هذه الميزة،  فسترى دبوسا في محتوي المنشورات بإمكانك الضغط عليه حتى يسهل تحديد موقعك.

 تتيح لك هذه الميزة تسهيلا للمستخدمين لتقريب موقعك من خلال مشاركة أشياء مثل اسم المدينة أو الحي أو المطعم.

وإذا وجدت منشور Threads يحدد موقعا، بإمكانك الضغط فوق هذا الموقع لرؤية منشورات أخرى من نفس المكان.

وإذا كنت قد وضعت علامة على موقعك في منشور على Instagram، فيجب أن يكون أسلوب   Threads مألوفا إلى حد كبير.

ويبدو أن ميزة تحديد الموقع الجغرافي في Threads متاحة فقط على تطبيق الهاتف المحمول في الوقت الحالي،  فهي متوفرة على نظام التشغيل iOS، ولكنني لا أراها على الويب، و نأمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل ظهورها في متصفحات سطح المكتب.

Threads يسمح بوضع علامة على موقعك فى المنشورات الهاتف المحمول الموقع الجغرافي المستخدمين متصفح