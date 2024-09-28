محافظ أسيوط يتفقد قصر ألكسان الأثري ومعهد فؤاد الأول لبحث سبل تنشيط السياحة

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بزيارة لموقع قصر ألكسان الأثري ومعهد أسيوط الديني الأزهري "معهد فؤاد الأول الأثري" بحي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة محيط المناطق الأثرية وتعظيم الإستفادة منها لجذب السياحة لها وإكسابها الشكل الحضاري الذي يليق بأسيوط كعاصمة للصعيد وذلك تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للسياحة، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ومحمود أحمد محمد مدير منطقة آثار أسيوط ومحمود هاشم فرغلي مدير الوعي الأثري وأحمد ثابت رئيس حي شرق.

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد حديقة قصر ألكسان باشا الأثري والذي يعد واحداً من أفخر القصور الأثرية ذات الطراز المعمارى الفريد والتي تطل على النيل مباشرة ويرجع تاريخه إلى نهاية القرن الـ 19 حيث يشكل بناءه معلماً أثريا وحضارياً فريداً من نوعه لمشاركة فنانون إيطاليون وفرنسيون وإنجليز في تصميمه وبناءه وقد أفاد مدير منطقة آثار أسيوط أن وزارة الآثار قد ضمته لتحويله متحف قومي للمحافظة ليضم القطع الأثرية المختلفة والمقتنيات التي تعود لمختلف العصور (الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية) وغيرها ووجه المحافظ بالاهتمام بنظافة الحديقة الخارجية للقصر ورفع كفائتها بما يليق بعراقة القصر كنقطة مضيئة في مدينة أسيوط.

كما تفقد المحافظ معهد أسيوط الديني الأزهري (معهد فؤاد الأول) وقام بجولة داخل المعهد الذي تم بناؤه على مساحة أربعة أفدنة وشيدت مبانيه علي الطراز الإسلامي عام 1939م ويتكون من ثلاث مباني، منهم مبني للدراسة يضم فصول ومكاتب إدارية وقاعة عرض للأفلام العلمية ومعمل لعلوم الأحياء والكيمياء والفيزياء ويتوسط فناءه حديقة مستطيلة الشكل يتوسطها نافورة رخامية بديعة التصميم والمبني الثاني لإقامة وإعاشة الطلاب الوافدين من المحافظات المجاورة وبه مكتبة زاخرة بالكتب العلمية والدينية والمبني الثالث عبارة عن مسجد استخدم لتعليم الطلاب الخطابة وبه مأذنه شاهقة الإرتفاع .

وأشاد أبو النصر بمعهد فؤاد الأول كأحد أهم المواقع التراثية وواحداً من أشهر الآثار الإسلامية، التي تتواجد بمدينة أسيوط ويعد أكبر معهد أزهري في الصعيد ومنارة علمية ووطنية يسهم في نشر سماحة الإسلام ونشر تعاليم الأزهر الشريف مشيراً إلى ضرورة الإستفادة من هذه الأماكن الأثرية وتنظيم رحلات دورية إلى هذه الأماكن بهدف تنشيط السياحة ورفع الوعي الثقافي لدي أبناء المحافظة وتعريفهم بأهم معالم وحضارة وتاريخ أسيوط.