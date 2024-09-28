صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات شرق تل أبيب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة في شرق تل أبيب، وأشار جيش الاحتلال إلى رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الأعلى، تم اعتراض بعضها

وأفادت القناة "نقلًا عن جيش الاحتلال، برصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الأعلى، تم اعتراض بعضها، كما نقلت القاهرة الإخبارية مشاهد حية تظهر تصاعد أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي- للمرة الأولى- غارة على بلدة بحمدون الجبلية التي تقع في محافظة جبل لبنان.

https://www.youtube.com/live/CAnxfWSZu2o?si=R46IyhKCoQTvXGHx