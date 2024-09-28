وزير الإنتاج الحربي يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بالمركز الطبي

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر المركز بمنطقة حلوان.

أكد محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي علي الحرص الدائم على أن يضم المركز الطبي التابع لوزارة الإنتاج الحربي أجهزة طبية متطورة على أعلى مستوى ونخبة من الاستشاريين والإخصائيين من أساتذة القوات المسلحة والجامعات المدنية وكوادر طبية وتمريض مَهرة لعلاج العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة وتقديم خدمة طبية بأسعار مناسبة للمترددين على المركز من خارج الإنتاج الحربي خاصةً من القاطنين بمنطقة حلوان وهو الأمر الذي سيساهم في تقديم خدمة مميزة للمواطنين وتحسين الحالة الصحية والمعيشية لهم مع مراعاة تحقيق أعلى معايير الجودة.

كما استمع الوزير إلى ما إستعرضه مدير المركز الدكتور علاء محمد الديب من ملفات عمل المركز والموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها وكذا خطة تأهيل وتدريب العاملين لتحسين جودة الخدمة الطبية به.

وخلال الاجتماع اعتمد الوزير عدد من القرارات الإدارية والتي تهدف إلى الإرتقاء بالمستوى المهني للعاملين وكذا الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمركز، مؤكداً على أن المركز الطبى التخصصي للإنتاج الحربي يعد منشأة طبية متميزة يجب الحفاظ على مكانتها المتميزة بالقطاع الصحي والحفاظ على المستوى الطبي الذي وصلت إليه بجهد كل القائمين عليها وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية المأمولة وتأدية الرسالة السامية المنوط بها تنفيذها على أكمل وجه.

كما أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه خلال اللقاء تم توجيهات بضرورة الحرص على حُسن التعامل مع المرضى المترددين على المركز ووجوب التعاون والتكامل للاستمرار في تطوير وتحسين الجودة الطبية المقدمة والمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لبناء المواطن المصري من خلال تقديم خدمة طبية متميزة.

و قال بكر أن المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي مكون من دور أرضي وعدد (6) أدوار متكررة تضم عدد (25) عيادة خارجية بالإضافة إلى وحدات طبية وأقسام خاصة مثل (العناية المركزةICU ، الرعاية المركزة للأطفال PICU، الأطفال المبتسرين، وحدة القسطرة والقلب، العناية الفائقة للقلب CCU، الطواريء، القساطر المخية) ، كما يضم المركز قسم للأشعة وآخر للمعامل والذي يتم من خلاله القيام بجميع أنواع التحاليل الطبية الأساسية، وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمركز عدد (250) سرير موزعة على غرف للمرضى مجهزة على أعلى مستوى.