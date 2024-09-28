رئيس الأركان الإسرائيلي: التخطيط لمقتل نصر الله بدأ منذ فترة طويلة

أفاد إعلام إسرائيلي عن رئيس الأركان هرتسي هليفي، اليوم السبت، أن الهجوم تم التخطيط له منذ فترة طويلة وتم تنفيذه، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي نفس السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رسميًا، وسط تضارب بشأن مصيره.

وجاء اغتيال "نصر الله" جراء الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.

وحتى اللحظة لم ينف حزب الله أو يؤكد اغتيال "نصر الله".

وأمس الجمعة، تضاربت الأنباء بشأن مصير الأمين العام لحزب الله بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر الحزب في الضاحية الجنوبية، بحسب الإعلام اللبناني.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

واستهدفت أن الغارات الإسرائيلية 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.

وأشار مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" للتلفزيون الإيراني إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من "حزب الله" أن "الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على قيد الحياة".