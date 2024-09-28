مياه الجيزة: "بداية جديدة" تستكمل مسيرة استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن المبادرة الرئاسية" بداية جديدة " تستكمل مسيرة استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للإنسان المصري على كافة المستويات، بما يتماشى مع أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة " لبناء إنسان يتمتع بمهارات وقدرات مميزة من خلال تقديم برامج خدمية وتثقيفية متنوعة، تسعى فيها كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف تلك المبادرة.

وفي هذا الصدد، اطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من القوافل المائية الشاملة، وكذا برامج توعوية ومجتمعية متنوعة، في ضوء توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، مستهدفةً تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع وتعزيز الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية بقرى ومدن محافظة الجيزة.

مياه الجيزة تشارك بقوافل مائية خدمية وبرامج توعوية ومجتمعية متنوعة في إطار مبادرة"بداية جديدة"

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى تنظيم قافلة مائية بمركز ومدينة منشأة القناطر، بالتعاون مع محافظة الجيزة، شهدت رفع عينات مياه عشوائية من منازل المواطنين؛ للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وحملات توعية مباشرة مع المواطنين؛ للحث على ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أنه بالتزامن مع فعاليات القافلة، نفذ فريق التوعية مجموعة من الأنشطة والألعاب التفاعلية لطلاب مدرستي: منشأة القناطر الإبتدائية بنين وبنات، والأطفال من رواد حضانة مركز شباب الحسانيين للغات، مستهدفاً تعزيز مفهوم التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه، وكذا أهمية تعديل بعض الممارسات الخاطئة تجاه التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي.

وفي سياقٍ متصل، تطرقت أوجه التعاون بين الشركة وثقافة الجيزة، إلى تنفيذ ندوات توعوية ببيت ثقافة ساقية مكي، ومكتبة دور التربية، وقصر ثقافة الجيزة، فيما استهدف فريق التوعية، رواد كنيستي: الملاك ميخائيل بإمبابة، وأبو مقار بعزبة خيزة؛ لتعزيز ثقافة الوعي المائي من خلال ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، ومسرح عرائس وأنشطة تفاعلية للأطفال، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية.

وفي ضوء مساعي الشركة لتعزيز دورها المجتمعي، شهد المركز الإسلامي لتنمية المجتمع بمسجد الصباح بالهرم، تنفيذ ندوة توعوية، تم خلالها إلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وتجنب الهدر، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وتابع المهندس منصور بدوي، أن هناك إهتماماً كبيراً برفع وعي العاملين، من خلال تنفيذ ندوات توعوية، وبرامج تدريبية، بالتعاون مع وعظ الأزهر الشريف بالجيزة، تهدف إلى تعزيز الوعي بضرورة الإخلاص في العمل، وكذا أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، مشيراً إلى تنفيذ ندوات بشبكات مياه أوسيم، محطة مياه الجيزة، محطة الجيزة الرئيسية للصرف الصحي.

وأردف بدوي، أن الشركة تواصل مشاركتها الايجابية بفعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة"، مستهدفةً تقديم خدمات مميزة، وتعزيز ثقافة الوعي المائي لدى مواطني محافظة الجيزة.

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