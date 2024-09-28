بعد الإعلان عن اغتياله.. مَن يخلف نصر الله؟

قال محللون إن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله بمثابة ضربة قوية للجماعة اللبنانية المدعومة من إيران التي يقودها منذ 32 عاما.

وأكد الجيش الإسرائيلي صباح السبت مقتل نصر الله، منهيا ساعات من عدم اليقين بشأن مصيره.

وقال مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل في وقت متأخر من يوم الجمعة، إنه من غير المرجح أن ينجو نصر الله من الغارة.

وسوف يشكل استبدال نصر الله تحدياً أكبر الآن من أي وقت مضى منذ سنوات، بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل كبار قادة حزب الله وأثارت تساؤلات حول أمنه الداخلي.

وقال مهند الحاج علي، نائب مدير الأبحاث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، متحدثاً قبل تأكيد وفاة نصر الله: “سيتغير المشهد برمته بشكل كبير”، وقال الحاج علي: "لقد كان بمثابة الغراء الذي جمع المنظمة المتوسعة".

وحزب الله، الذي شكله الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في أوائل الثمانينيات لمحاربة إسرائيل، هو أيضًا حركة اجتماعية ودينية وسياسية كبيرة للمسلمين الشيعة اللبنانيين.

وأصبح نصر الله زعيماً لحزب الله عندما قتلت إسرائيل سلفه، وظل معرضاً لخطر الاغتيال منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، وسط سلسلة مفاجئة من النجاحات الإسرائيلية في حربها ضد حزب الله وهجوم من الغارات الجوية، فإن مقتله يؤدي إلى تفاقم لحظة مثمرة بالفعل بالنسبة للجماعة الإرهابية.

وقالت لينا الخطيب، المشاركة في معهد تشاتام هاوس للسياسات في لندن، والتي تحدثت أيضًا قبل أن تؤكد إسرائيل وفاة نصر الله: حزب الله لن ينهار إذا قُتل نصر الله أو أصيب بالعجز، لكن ذلك سيكون ضربة قوية لمعنويات الحزب، إن ذلك سيؤكد أيضًا على تفوق إسرائيل الأمني والعسكري.

كما أن تأثير مقتل نصر الله على قدرات حزب الله العسكرية واضح أيضاً، وظلت إسرائيل وحزب الله يتبادلان إطلاق النار لمدة عام عبر الحدود اللبنانية في أسوأ صراع بينهما منذ عام 2006.

وبدأ حزب الله إطلاق النار على إسرائيل في الثامن من أكتوبر، بعد يوم من قيام حماس بمذبحة راح ضحيتها نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة في هجوم عبر جنوب إسرائيل.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات صاروخية على إسرائيل في الساعات التي أعقبت هجوم بيروت، فيما قال محللون إنها محاولة لإظهار أنه لا يزال بإمكانه تنفيذ مثل هذه العمليات بعد أن استهدفت إسرائيل مركز قيادة حزب الله.