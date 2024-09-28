بعد خسارة السوبر.. راحة أسبوع للاعبي الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة أسبوع عقب خسارة بطولة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس.

وانتهت مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بخسارة الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وعادت بعثة الأهلي من السعودية صباح اليوم عقب خسارة مباراة السوبر الإفريقي من الغريم التقليدي الزمالك.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر المقبل.

عقوبات على لاعبي الأهلي

قرر الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق، بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

يأتي توقيع العقوبات وفقا للائحة الفريق التي تنص على توقيع عقوبات مالية على اللاعبين فى حالة الخسارة، مثلما الحال في حالة الفوز.