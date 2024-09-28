مواجهة حرق قش الأرز ضمن فعاليات بداية جديدة في دمياط

انطلقت بمدينة الروضة في دميات، فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ حيث تضمنت ندوات توعوية وإرشاد دينى قدمتها مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، وإطلاق ندوة حول "قش الأرز وكيفية الاستفادة منه" نفذتها مديرية الزراعة، علاوة على مشاركة مديرية الطب البيطري بندوة حول الوقاية والعلاج للتوعية ببعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وقدمت الهيئة العامة لتعليم الكبار ندوة تعريفية عن التعليم ومحو الأمية، و مشاركة مديرية الشباب والرياضة بورشة تلوين ومباراة كرة قدم، وأيضًا تنفيذ ندوات توعوية بمشاركة طلاب المدارس اطلقتها مديرية التربية والتعليم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وبالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة والجهات المعنية.

كما قدم مكتب العمل ندوة للتعريف بخدمات مكتب الصحة والسلامة المهنية، علاوة على إطلاق سيارات متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، قوافل الصحة المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، سيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة، سيارة جهاز الخدمة الوطنية، هذا وقد تم توزيع مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، علاوة على عقد مسابقة تم توزيع هدايا على الفائزين بها.

وأطلق المجلس القومى للمرأة برئاسة مقرر الفرع مروة نبيل ، ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالوسطانى استهدفت نحو ٨٠ سيدة وفتاة، علاوة على تنفيذ ندوة أخرى "التخطيط الاستراتيجي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" بالمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج

كما نفذ فرع المجلس بالشراكة مع مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ محمد سلامة ٨ جلسات للدوار بقرى المياسرة وكفر تقى والعدلية والبصارطة وشطا وسيف الدين ودقهلة والكاشف الجديد استهدفت الجلسات نحو ٤٠٠ سيدة وفتاة، علاوة على تنفيذ دورتين تدريبيتين بمجال ريادة الأعمال بالشراكة مع بنك مصر بقرى الخلفية والسيالة وبلغ عدد المستهدفين ٥٠ سيدة وفتاة.