جامعة حلوان تطلق أسبوع الخدمة العامة لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن إطلاق مبادرة "أسبوع الخدمة العامة" مع بداية العام الدراسي الجامعي 2024/2025، والتي تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الطلاب من خلال مشاركتهم الفعالة في تطوير وتجميل حرم كل كلية والمناطق المحيطة بها.

وأوضح الدكتور قنديل، أن المبادرة ستشهد مشاركة واسعة من طلاب عشائر الجوالة والأسر الطلابية، حيث سيقومون بأعمال تطوعية تشمل تجميل الكليات وزراعة الأشجار وتحسين المظهر العام للجامعة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى غرس قيم المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشعور بالانتماء للجامعة والوطن على حد سواء.

وأوضح أنه من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في زيادة الانتماء والولاء للطلاب تجاه جامعتهم، حيث يشاركون بشكل مباشر في تحسين بيئتهم التعليمية، كما ستعزز روح العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب، وتنمي الحس الوطني من خلال المشاركة في تحمل المسؤولية تجاه المرافق العامة، بالإضافة إلى ذلك ستكسب الطلاب مهارات عملية في مجالات مختلفة وتعزز الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على جمال وتطوير البيئة المحيطة.

وأكد الدكتور قنديل، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لربط التعليم الأكاديمي بالخدمة المجتمعية، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في تطوير جامعتهم ستنعكس إيجابيًا على تحصيلهم العلمي وانتمائهم الوطني.

وتنطلق المبادرة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بالإضافة إلى إدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة.