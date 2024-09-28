زراعة الشرقية تكثف مرورها للتصدي لحرق قش الأرز بفاقوس وكفر صقر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية المرور الدوري على الجمعيات الزراعية والحقول لمتابعة المحاصيل الزراعية من خلال إجراء المعاينات على أرض الواقع وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بمتابعة أعمال حماية الأراضي الزراعية من خلال المرور على عدد من الجمعيات وعقد اجتماع مع مسئولي الحماية والعاملين بالإدارة الزراعية بمركزي فاقوس وكفر صقر بحضور المهندس السيد عبد الرحمن مدير الإدارة الزراعية بفاقوس والمهندس مصطفى محمد مصطفى مدير الإدارة الزراعية بكفر صقر، وتم توجيه العاملين بالجمعيات بتنفيذ التسهيلات المقدمة من الدولة للمواطنين والحث على سرعة التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات ومساعدة المتقدمين للإنتهاء منها لافتاً إلى ضرورة التصدى لأى حالة تعدي على الأرض الزراعية من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية تكثيف الجهود للتصدى لظاهرة حرق قش الأرز أثناء موسم الحصاد حيث يتم رصد نقاط الحرق بالقمر الصناعى خلال الفترات الصباحية والمسائية وذلك لحماية البيئة من التلوث والاتجاه لكبس قش الأرز وتدويره وتعظيم الاستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي كذلك متابعة منظومة الأسمدة ومطابقتها على الحصر الفعلى وتنقية الحيازات بداية من شهر أكتوبر القادم.