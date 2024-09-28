بعثة الأهلي تعود من السعودية بعد خسارة السوبر الأفريقي

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة صباح اليوم السبت قادمة من المملكة العربية السعودية بعد خسارة السوبر الإفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح.

وخسر الأهلي مباراة السوبر الأفريقي من الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل بهدف في الوقت الأصلي للمباراة التي اقيمت على ملعب المملكة آرينا في السعودية.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، منح لاعبي الفريق أسبوع راحة وذلك عقب خسارة بطولة السوبر الإفريقي أمام الزمالك أمس.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل استعدادًا لبطولة السوبر المحلى المقرر لها خلال الفترة من 17-21 أكتوبر المقبل.