بالفيديو.. رئيس مركز القدس للدراسات يكشف حقيقة تكرار سيناريو غزة في لبنان

كشف الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، حقيقة تكرار سيناريو غزة في لبنان الآن، مؤكدًا أن ما يجري في لبنان الآن هو استنساخ لما حدث في غزة قبل عام من الآن.

وقال خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال يسعى بداية من خلال القصف الجوي، وتسوية الأرض ومن ثم الاجتياح البري، لافتًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إغلاق كافة ملفاتها وتنتهز الفرصة الآن للقضاء على تهديدات حزب الله وحماس من ناحية أخرى.

وتابع: "إسرائيل تنتهز الفرصة للانتقال بعد ذلك إلى القضاء على التهديدات السورية واليمنية والعراقية، وتستغل أن الفرصة كاملة مواتية حيث غياب الرد العربي وخرس المجتمع الدولي، ودعم أمريكا والغرب لها، إذ ليس هناك مَن يسائل إسرائيل أو يمنعها".

وواصل: "إسرائيل لن تتوقف، ولن توقف إطلاق النار حتى تغلق ملفاتها بالكامل، فهي اليوم بعد عام من القتال والحرب لا يبدو عليها الإعياء أو الكلل أو الملل، فهي قوية ومدعومة، وليس أمامها كابح، فهي تذهب إلى أن تجبر الإقليم على مشاركتها أوزار وخطايا الاحتلال".